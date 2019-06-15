واشنطن تسمح لبغداد باستيراد الطاقة من طهران 3 أشهر إضافية

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، ملحان المكوطر السبت، إنّ واشنطن مددت إعفاء بغداد مدة 90 يومًا من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة من طهران.

وأضاف المكوطر أن تمديد الإعفاء، وهو الثاني من نوعه، ”يأتي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وحاجة العراق على مدى الثلاثة أشهر القادمة لاستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران لتعويض النقص“.

وأوضح: ”في حال تحسنت العلاقات الإيرانية الأمريكية على الأمد القريب، من المتوقع أن يُرفع الحظر كليًا عن العراق لاستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران“.

ويستورد العراق منذ سنوات الغاز والكهرباء من إيران بهدف تشغيل محطات الطاقة الكهربائية لعدم كفاية الإنتاج الوطني.

ويصل إجمالي كمية الطاقة التي يستوردها العراق من إيران 4700 ميغاواط؛ ما يسهم في التخفيف عن الكاهل العراقي في فصل الصيف، بحسب تصريح لمصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية في نيسان/ أبريل الماضي.