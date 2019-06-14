اليابان: هجمات خليج عمان لن تؤثر على إمداداتنا من الطاقة

قال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، إن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عُمان لن تؤثر على إمدادات الطاقة اليابانية رغم أن الوزارة أصدرت تحذيرًا لشركات الطاقة اليابانية بعد الواقعة.

ورفض سيكو خلال حديثه في مؤتمر صحفي التعليق على تصريحات مسؤولين أمريكيين يتهمون إيران بشن الهجمات وقال إن اليابان ما زالت تتحرى الأمر.

وتعرضت ناقلتا نفط، صباح الخميس، لهجمات خلال إبحارهما في خليج عُمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا ونقلهم إلى ميناء ”جاسك“ الإيراني.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده بأن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

وقال بومبيو في تصريح صحفي إن ”التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات“.