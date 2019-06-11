بـ1.9 مليون برميل يوميًا.. مصر تحقق أعلى إنتاج بترولي في تاريخها

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، عن تحقيق بلاده، خلال شهر حزيران/يونيو الجاري، أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها، بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام، والغاز، والمتكثفات.

وقال الملا، في بيان، اليوم الثلاثاء:“إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية أيلول/سبتمبر2018 بعد زيادة إنتاج حقول الغاز المكتشفة، حوَّل مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال العام 2015 إلى دولة تمتلك فائضًا، وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية السابقة“.

وأضاف:“تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، تحققا إثر تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز الطبيعي، بإجمالي استثمارات بلغ 21 مليار دولار، تنتج نحو 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، إلى جانب 41.3 ألف برميل متكثفات يوميًا“.

وتابع:“جهود مصر مستمرة لدعم الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق الجديدة الواعدة“، لافتًا إلى أن مصر ”طرحت أول مزايدة عالمية للبحث في منطقة البحر الأحمر، وأن تلقي العروض جارٍ حاليًا بشأنها“.

وأشار إلى أن ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ”أتاح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة“.