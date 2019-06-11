بي.بي ترفع تقديراتها للاحتياطي النفطي السعودي والأمريكي

رفعت ”بي.بي“ تقديراتها لاحتياطيات النفط الخام السعودية والأمريكية في نهاية العام الماضي، بنسبة 12% و22% على الترتيب، وذلك في مراجعتها الإحصائية لقطاع الطاقة العالمي للعام 2019، والتي تُعد مرجعًا للصناعة.

وتغير تقدير احتياطيات النفط السعودية المؤكدة إلى 297.7 مليار برميل في نهاية 2018، من 266.2 مليار برميل في تقرير العام الماضي.

جاءت الزيادة بعد أن بدأت المملكة إعلان احتياطيات النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي بشكل منفصل، حسبما قال سبنسر ديل كبير اقتصاديي ”بي.بي“ في تصريحات للصحفيين.

وقال ديل إنّ احتياطيات سوائل الغاز الطبيعي كانت تُذكر سابقًا ضمن احتياطيات الغاز، مما أسفر عن تراجع إلى 208.1 تريليون قدم مكعبة من 283.8 تريليون قدم مكعبة في 2017.

ورفع التقرير تقديرات الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج في العالم في 2018، إلى 61.2 مليار برميل، من 50 مليار برميل في نهاية 2017.

واستقر إجمالي الاحتياطيات العالمية دون تغير يذكر عند 1729.7 مليار برميل، بما يغطي نحو 50 عامًا من الطلب العالمي بمعدلاته الحالية.