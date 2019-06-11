وسط معاناتها بسبب العقوبات الأمريكية.. إيران تعلن عن خطة لتقليل اعتمادها على النفط

أعلن نائب الرئيس الإيراني محمد باقر نوبخت، الثلاثاء، أن بلاده وضعت خطة جديدة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط إلى 10% فقط، وذلك في ظل ما يعانيه قطاع النفط الإيراني من أضرار بالغة جراء العقوبات الأمريكية.

وقال نوبخت الذي يرأس منظمة الخطة والميزانية الإيرانية، إن ”المخطط الرئيس لخفض حصة دخل النفط في الميزانية له 4 محاور رئيسة، وإن تنفيذ نحو 23 خطة سيؤدي بالطبع إلى دخل مستدام للإدارة، وتوفير التكاليف، إضافة إلى إحداث الاستقرار الاقتصادي، وتقوية ميزانية الدولة“.

وأضاف أنه ”سيتم تنفيذ 11 من هذه الخطط الـ23، بحلول مارس/ آذار 2020″، وفقًا لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

وفي إشارة إلى التذبذبات في سعر النفط وما يترتب على ذلك من تأثير على الدخل والإنفاق، قال نوبخت إن ”الخطة البديلة للميزانية ستقلل اعتماد البلاد على دخل النفط إلى 10% فقط“.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية في مايو/ أيار 2018، وإعادته فرض دفعة جديدة من العقوبات على طهران.

وأعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على أي بلد يشتري النفط من إيران، وشن حملة من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية ضد إيران.