”غازبروم نفت“ الروسية: تلوث النفط لم يؤثر على إنتاجها من الخام

قال الرئيس التنفيذي لشركة ”غازبروم نفت“الروسية، اليوم الخميس، إن تلوث النفط الذي حدث مؤخرًا في خط الأنابيب الرئيس لتصدير الخام من روسيا لم يؤثر على إنتاج الشركة.

وأضاف ألكسندر ديوكوف قائلًا:“إنه لم يؤثر مطلقًا على إنتاج الشركة من النفط… نحن ببساطة نرسل النفط عبر خطوط أخرى“.

وهبط المتوسط اليومي لإنتاج روسيا من النفط هذا الشهر إلى أدنى مستوى في 3 سنوات بعد أن تسبب نفط ملوث في إغلاق خط التصدير الرئيس للبلاد.

ويأتي هذا الانخفاض عقب اكتشاف نفط ملوث في منتصف أبريل/ نيسان مما أدى لغلق خط الأنابيب دروجبا الذي ينقل الخام الروسي إلى أوروبا.

ومن ناحية أخرى نقلت وكالة ”أنترفاكس“ للأنباء عن نيكولاي توكاريف الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية قوله، اليوم الخميس، إن الشركة توصلت إلى سبل لتطهير دروجبا في أعقاب تلوث النفط، وإنه من المنتظر أن يعمل خط الأنابيب بشكل طبيعي في غضون 6 إلى 8 أشهر.