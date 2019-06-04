بلومبيرغ: تراجع النفط 20% منذ أبريل مترافقًا مع مخاوف الركود الأمريكي

أظهرت بيانات وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الأيام الأربعة الماضية يرفع إجمالي الانخفاض منذ بداية ابريل الماضي، إلى 20%، وهي نسبة لا تبدو مبررة بحسابات منظمة ”أوبك“.

وفسّرت ”بلومبيرغ“ هذا الضعف المتواصل في أسعار المبيعات الآجلة للنفط والتي أغلقت يوم أمس في لندن تحت 61 دولارًا للبرميل، بأنه ضعف ناتج من توترات العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مضافًا إلى ذلك ما أعلنته واشنطن هذا الأسبوع من تعرفات إضافية على البضائع المكسيكية.

التوترات التجارية

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن إيد مورس المحلل في ”سيتي غروب“ تقديره أن الصورة الاقتصادية العالمية تراجعت برمّتها جرّاء التوترات التجارية. وقد تطابقت هذه الرؤية التحليلية مع تقديرات لبنك ”جي بي مورغان“، صدرت يوم أمس الإثنين، تُحذر من ركود في الأسواق الأمريكية خلال النصف الثاني من العام الحالي، إذ ارتفعت ترجيحات الركود إلى 40%، وهي التي كانت الشهر الماضي شائعة لدى المحللين بنسبة 25%.

يشار إلى أن، وزير الطاقة السعودي خالد الفالح كان أكد هذا الأسبوع أن المملكة ستفعل كل ما هو مطلوب من أجل أن تحفظ استقرار السوق النفطي للفترة التي ستعقب شهر حزيران الحالي. واصفًا التراجعات السعرية الأخيرة بأنها ”غير مبررة“.