الفالح: السعودية ملتزمة بتحقيق استقرار أسواق النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن بلاده ملتزمة بفعل ما يتطلبه الأمر لتحقيق استقرار أسواق النفط، وفق ما نقلت عنه صحيفة ”عرب نيوز“ المحلية.

وأضاف الفالح أن التعاون مع روسيا والمساعي المشتركة لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية حجر الزاوية في العلاقة النفطية بين السعودية وروسيا‎، مبينًا أن العوامل الأساسية لسوق النفط حاليًا تظل جيدة‎.

ونوه الفالح إلى أن مستوى الإنتاج المستهدف لأكبر مصدّر في العالم للنفط بموجب اتفاق تقوده أوبك لخفض الإمدادات يبلغ 10.3 مليون برميل يوميًا.

وأوضح أن الدول المصدرة للنفط في المجموعة البالغ عددها 24 دولة تظل ملتزمة بالهدف المشترك بتحقيق التوازن في سوق النفط لصالح المنتجين والمستهلكين‎.

وأكد الوزير السعودي أنه على ثقة بناء على مباحثات مع عدد من منتجي النفط الرئيسيين ”بأننا سنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على استقرار السوق بعد يونيو عبر خفض المخزونات من مستوياتها الحالية المرتفعة“.‎

وأشار الفالح إلى أن هناك إجماعًا ناشئًا بين دول أوبك+ على مواصلة عملهم صوب تحقيق استقرار السوق في النصف الثاني من العام.‎