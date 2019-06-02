الحكومة العراقية: لم نتسلم نفط الشمال ولن نقطع الرواتب

أعلن عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء العراقي يوم الأحد، أن إقليم الشمال لم يسلم النفط للحكومة الاتحادية، وفقًا لما نصّت عليه موازنة البلاد للعام الجاري.

وفيما انتقد عبدالمهدي عدم تسلم الحكومة النفط من الشمال، أكد بأن ”الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي إقليم الشمال، رغم أنه لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة“.

كما كشف عن وجود خلافات سياسية قائلًا: ”هنالك خلافات سياسية، ومن غير الصحيح جعلها مصدرًا لتهديد السلم المجتمعي“.

يشار إلى أن بنود موازنة 2019 نصّت على أن تتولى الحكومة الاتحادية تأمين رواتب موظفي إقليم الشمال، مقابل تسلم أربيل النفط لتتولى شركة ”سومو“ الوطنية الاتحادية تصديره.