بعد انسحابها لأسباب أمنية..“إكسون موبيل“ الأمريكية تعود للعمل في البصرة

تباشر شركة ”إكسون موبيل“ الأمريكية أعمالها في حقل نفطي بالبصرة، اعتبارًا من يوم غد الأحد، وفق ما أعلنته شركة البصرة للنفط العراقية المملوكة للدولة.

وقالت شركة نفط البصرة، في 12 أيار/مايو الجاري، إن 30 موظفًا من شركة إكسون موبيل، انسحبوا من حقل نفطي في البصرة، باتجاه مكاتب الشركة في دبي، لأسباب أمنية احترازية.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس الجمعة أن شركة (إكسون موبيل) ستباشر العودة إلى مكاتبها في البصرة ابتداء من يوم الأحد 2 حزيران، وفقًا لتأكيدات الشركة.

وأشارت إلى أن ”إدارة الفعاليات الميدانية كافة لحقل غرب القرنة 1 طوال مدة انتقال موظفي شركة (إكسون موبيل) إلى مكاتب الشركة في دبي كانت تتم من قبل ملاكات شركة نفط البصرة بالكفاءة والجودة المطلوبة“.

والشهر الماضي، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن بلاده طمأنت الشركات الأجنبية بأن جميع المواقع النفطية في البلاد آمنة، مؤكدًا أن المنشآت في عموم العراق تخضع لحماية قوات الأمن.

وكانت واشنطن قد أعربت عن خشيتها من أن يشن وكلاء إيران – وهي فصائل شيعية مسلحة – هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في العراق.

رفع حالة الطوارئ

على صعيد متصل، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم السبت، إن العراق رفع حالة الطوارئ التي كانت معلنة في حقل مجنون النفطي في جنوب البلاد بسبب السيول.

وأضاف الغضبان، في بيان نشرته وزارة النفط على موقعها الإلكتروني، أن السيول لم تؤثر على الإنتاج في الحقل الذي ينتج 240 ألف برميل يوميًا.

وأوضح أن حالة الطوارئ أعلنت كتدبير احترازي بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة خلال الشتاء والربيع، حيث تولت شركة نفط البصرة الحكومية العمليات في الحقل بعد انسحاب شركة رويال داتش شل العام الماضي.

وأعلن العراق خططًا لزيادة الإنتاج في حقل مجنون إلى 450 ألف برميل يوميًا عام 2021.