إيران: وجدنا طرقًا لتلقي عائدات النفط

أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إن بلاده وجدت طرقًا لتلقي عائدات النفط، معتبراً أن ”هذه الطريق لا يمكن أن تؤثر عليها العقوبات“.

وقال همتي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، الجمعة، ”إن الولايات المتحدة وحلفاءها يكافحون من أجل إعادة إيران إلى الأوضاع الصعبة“، مضيفاً ”إن الولايات المتحدة أعلنت أنها مارست ضغوطًا على إيران وحاولت تخفيض مبيعات النفط الإيرانية، لكننا وجدنا طرقاً واتجاهات لتلقي إيراداتنا، والتي لا يمكن لأي منها التأثير عليها“.

وزعم همتي أن إيران قد وصلت إلى الاستقرار الاقتصادي، ”كان من المفترض أن إخضاع إيران العام الماضي، وكانت جهودهم (الولايات المتحدة وحلفاؤها) غير مثمرة، ولدينا ظروف أفضل هذا العام، وإننا نقف بحزم في هذا الاتجاه، ولحسن الحظ، في السياق الحالي، تم تثبيت الاستقرار الاقتصادي“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو العام الماضي، الانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

ووأعلن أيضًا أنه في الأول من مارس الماضي، لن يتم منح إعفاء جديد لثماني دول سبق إعفاؤها من عقوبات النفط الإيرانية.

وتم إعفاء بلدان تركيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليونان والصين وتايوان والهند واليابان لمدة 6 أشهر في الجولة الثانية من استئناف العقوبات الأمريكية ضد طهران، والتي تم فرضها في 5 نوفمبر 2018، لزيادة الضغوط الاقتصادية.

وكانت الصين والهند وتركيا ودولاً أخرى تتمتع بأعلى مستويات واردات النفط من إيران.