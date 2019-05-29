خطة عراقية لإنهاء استيراد الطاقة من إيران خلال عام واحد

أعلن وزير الكهرباء العراقي، لؤي الخطيب، اليوم الأربعاء، وضع بلاده خطة لإنهاء استيراد الطاقة من إيران خلال عام واحد.

ويشتري العراق 1300 ميغا واط من الكهرباء الإيرانية، فضلًا عن نحو 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتشغل المحطات.

وقال الخطيب في تصريحات متلفزة: إن ”الوزارة تواصل العمل مع وزارة النفط لتأمين خطة وقود والاستغناء عن استيراد الغاز والكهرباء من إيران في غضون عام أو عامين على أبعد تقدير.

وأضاف أن ”الطاقة الكهربائية في العراق تواجه مشكلة في الشبكات التي تحتاج إلى تطوير“، لافتًا إلى أن بعض المراقبين يقارنون جهلاً بين عقد ”سيمنس“ الموقع مع مصر، وبين العقد الذي وقعته الشركة الألمانية مع العراق.

وأوضح أن مصر كانت لديها مشكلة في الإنتاج، وتمت معالجة ذلك عبر إضافة سعات توليدية، لكن مشكلة الطاقة في العراق تتعلق أيضًا بالنقل والتوزيع“، مؤكدًا أن ”استيراد الغاز مسألة وقت، وأن وزارته تعمل بشكل جيد مع وزارة النفط لتأمين خطة وقود خلال عامين أو ثلاثة“.

ومنحت واشنطن بغداد مهلة لتجنب تأثيرات العقوبات الأمريكية على إيران، إذ عليها أن تجد بدائل تسمح لها بسد العجز في الطاقة الذي يشهده العراق منذ سنوات، ومن المقرر أن تنتهي المهلة الشهر المقبل.

ويستورد العراق 30% من الطاقة، وهو بحاجة لثلاث سنوات تقريبًا كي يحقّق اكتفاءه الذاتي على صعيد توليد الطاقة الكهربائية، حسب تصريحات لمسؤولين حكوميين.