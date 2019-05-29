مصر تنتهي من دراسات لطرح 11 منطقة تنقيب عن الغاز غرب المتوسط

نقلت صحيفة الشروق المصرية، اليوم الأربعاء، عن مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ”إيجاس“، لم تذكر اسمه، إن شركته انتهت من دراسات لطرح نحو 11 منطقة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب البحر المتوسط.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيس للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية العام الماضي.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤول، أن الموعد المتوقع لطرح المزايدة سوف يكون نهاية العام الجاري، أو بحد أقصى الربع الأول من العام المقبل“.

وفتح اكتشاف شركة ”إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول السوق المصرية للبحث والتنقيب.

وأعلنت مصر في فبراير/ شباط الماضي، عن نتيجة أكبر مزايدة في تاريخ ”إيجاس“، والتي فازت فيها شركات (شل وإكسون موبيل وبتروناس وديا وبي.بي وإيني“ بـ 5 امتيازات للتنقيب عن الغاز في مصر، لحفر 20 بئرًا في قطاعات تقع بالمناطق الحدودية في البحر المتوسط، بالإضافة إلى قطاعات برية بدلتا النيل.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول، في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.