 فيتش: أوبك لديها القدرة على تعويض انخفاض إمدادات نفط إيران

قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن منظمة أوبك لديها القدرة على تعويض انخفاض إمدادات نفط إيران.

وأضافت أنه من المرجح أن تخفف أوبك انخفاض إنتاج إيران؛ بسبب إنهاء العمل بإعفاءات من العقوبات الأمريكية، لافتة إلى تزايد الضغط على مشتري النفط الإيراني، إذ من المرجح أن تقلص طهران الصادرات.

وأكدت فيتش أن تحالف أوبك عدل إنتاجه لموازنة تقلب العرض والطلب العالمي منذ تشكيله عام 2016.

واستبعدت فيتش أن تتوقف صادرات إيران تمامًا، إذ إن بعض الدول وخصوصًا الصين، تواصل شراء النفط منها رغم إلغاء الإعفاءات.

وقالت إنه من المرجح أن تحتاج دول أوبك، وبالأخص السعودية، التي تخفض الإنتاج بأكثر مما تعهدت به، إلى زيادة الإنتاج في النصف الثاني من 2019.