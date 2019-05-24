النفط يتعافى لكنه بصدد أكبر خسارة أسبوعية في العام الجاري

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن 1%، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذُ بداية العام الجاري، بعد أن تسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي في انخفاضات كبيرة للخام في وقت سابق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.65 دولار للبرميل مرتفعة 89 سنتًا أو 1.3 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق، مع تلقي الأسعار الدعم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها ”أوبك“ وتوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتًا أو 1.3 % إلى 58.65 دولار للبرميل.

وقال بنك ”إيه.إن.زد“، اليوم الجمعية: ”ما زالت هناك العديد من المخاطر على جانب الإمدادات، إذ إن استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، يمكن أن يثير اضطرابًا“.

وتقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيضات للإنتاج منذُ بداية العام بهدف تقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار.

وأشار ”إيه.إن.زد“ إلى أن العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران وفنزويلا ستعزز على الأرجح انخفاض صادرات خام ”أوبك“، التي يشترك البلدان في عضويتها.

لكن صعود الأسعار اليوم ربما لا يعوض الانخفاضات الأكبر التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، والتي وضعت العقود الآجلة للخام على مسار تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية العام، ويتجه برنت للتراجع ما يزيد عن 5%.

ومنذُ منتصف الأسبوع، بدأ ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة يضغط على الأسعار.