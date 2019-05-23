أسعار النفط تهبط 5% والخام الأمريكي يسجل أدنى مستوى منذ مارس‎

هوت أسعار النفط أكثر من 5% أثناء التعاملات اليوم الخميس، مع تضرر آفاق الطلب من التوترات التجارية، ويتجه الخامان القياسيان إلى تسجيل أكبر خسائر ليوم واحد في ستة أشهر.

وهبطت أسواق الأسهم العالمية مع تنامي المخاوف من أن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يتحول سريعًا إلى حرب باردة في التكنولوجيا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5.3% إلى 67.21 دولار للبرميل في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.40% إلى 57.50 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ الخامس عشر من مارس/ آذار.

وفي جلسة الأربعاء، انخفض الخام الأمريكي 2.5% بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/ تموز 2017.