إيران تبني وحدة مصفاة بقيمة 669 مليون دولار

وقعت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه، وهي جزء من وزارة البترول، عقدًا بقيمة 669 مليون دولار (600 مليون يورو) لبناء وحدة لتكرير النفط في مصفاة أصفهان وسط البلاد، وفق ما أفادت به وكالة ”شانا“ التابعة لوزارة النفط.

وقالت الوكالة الإيرانية، اليوم الخميس، إن ”المنشأة التي سيتم بناؤها، والتي تقع في مدينة أصفهان تحمل الاسم نفسه، وتنتج المنتجات البترولية والبنزين“، مضيفة: ”سيتم تمويل المشروع داخليًا دون الحصول على قروض، وسيتم تنفيذه في غضون ثلاث سنوات“.

ولفتت إلى أن ”شركة ”نارجان“ المحلية الإيرانية هي التي حصلت على العقد، بعدما وقعت شركة أجنبية عقدًا لأعمال البناء في البداية، لكنها انسحبت بسبب العقوبات الأمريكية على إيران“.

وقال فريدون كيهاني، المدير الإداري لشركة ”نارجان“، في بيان: ”في ظل ظروف المقاطعة الصعبة، نأمل أن ننجح في تنفيذ هذا المشروع“، معربًا عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال مدة 36 شهرًا بقدرات الشركة المحلية.