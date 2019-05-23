أسعار النفط تواصل انخفاضها في آسيا

المصدر: ا ف ب

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض في آسيا الخميس، بسبب ارتفاع المخزونات الأمريكية ومخاوف من انعكاسات الحرب التجارية الأمريكية الصينية على نمو الاقتصاد العالمي.

وحوالى الساعة الـ 04:30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم تموز/يوليو 35 سنتًا ليبلغ سعره 61.07 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم تموز/يوليو، فقد تراجع 43 سنتًا إلى 70.56 دولار.

وسجلت أسعار النفط تراجعًا الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة.

وأغلق برميل برنت في لندن على انخفاض قدره 1.19 دولار عن سعر الإغلاق الثلاثاء. وفي نيويورك، خسر برميل النفط الخفيف في نيويورك 1.71 دولار.

وكانت الوكالة الأمريكية لأنباء الطاقة، أعلنت أن المخزونات التجارية للخام ارتفعت في الأسبوع الذي انتهى في الـ 17 من أيار/مايو بمقدار 4.7 مليون برميل، والوقود بمقدار 3.7 مليون برميل والمنتجات المعالجة الأخرى 800 ألف برميل، وهي كميات أكبر بكثير مما كان متوقعًا.

وعادة ما يفسر الارتفاع في المخزونات الأمريكية على أنه مؤشر سيئ من قبل الوسطاء، الذين يرون فيه دليلًا على تراجع في الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال جيفري هالي المحلل في مجموعة ”اواندا“ المالية، إن ”الزيادة الهائلة في الاحتياطات الأمريكية للخام ليلا ضربت برنت والنفط الخفيف معًا“.

وأضاف أن ”هذا الارتفاع غير المتوقع الثاني خلال أسبوعين، يأتي ليبرر في مكان ما موقف (منظمة الدول المصدرة للنفط) أوبك في تلميحها إلى ضرورة الإبقاء على خفض الإنتاج، وإلى أن زيادة الأسعار حاليًّا هشة“.

وتتابع الأسواق بدقة التصعيد التجاري الصيني الأمريكي.

وقال مصرف ”ايه ان زد بنك“ في مذكرة، إن ”القلق المتزايد من المأزق في المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية يواصل دفع أسعار المواد الأولية باتجاه الأسفل“.