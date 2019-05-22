أفغانستان تنفي إيقاف شراء النفط من إيران

نفى المتحدّث الرسمي باسم وزارة النفط والغاز في أفغانستان، ”مصطفى خلازايي“، اليوم الأربعاء، أن تكون بلاده قد أوقفت عمليات شراء النفط من إيران، مضيفًا أنه ”لا يوجد حد لاستيراد النفط والمنتجات النفطية من إيران“.

وقال خلازايي لوكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية اليوم، ”إن شراء النفط من إيران لم ينقطع ولم يتم إجراء أي تغيير في السياسات السابقة“.

وأضاف ”يجب أن تمتثل عملية استيراد النفط من إيران وأي دولة أخرى للأحكام القياسية لحكومة أفغانستان فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، وسيتم تقييم هذا المعيارعند نقاط الدخول والجمارك، وإذا تم السماح بذلك، فسيتم قبوله“.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت أفغانستان قد استوردت مواد غير قياسية من إيران أم لا، قال: ”يوجد في أفغانستان 3 نقاط حدودية مع إيران ومن خلال هذه النقاط الحدودية نستورد النفط من إيران وبعض المواد اللينة المستوردة والاستهلاك الموحد“.

وقال متحدث باسم وزارة النفط والغاز الأفغانية، إن ”رجال الأعمال الأفغان قد استوردوا النفط الإيراني، كما اشتروا المواد الإيرانية من المصافي الإيرانية، لذلك يجب على إيران الامتثال للمعايير المطلوبة لمواصلة تصدير النفط إلى أفغانستان“.

وكانت بعض وسائل الإعلام الأفغانية قالت الأحد الماضي، إن الحكومة الأفغانية منعت استيراد النفط الإيراني، مما يشير إلى عدم امتثال مستوردي النفط لمعايير الاستيراد.

وتراجعت صادرات النفط الإيراني بشكل غير مسبوق منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في الثامن من مايو العام الماضي، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاع النفط.