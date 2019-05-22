العراق يعتزم إيجاد طرق بديلة لتصدير نفطه في حال نشوب حرب

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عزم بلاده العمل مع كل من تركيا وإقليم الشمال، لإيجاد طرق بديلة لتصدير النفط في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأشار عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء الثلاثاء، إلى أن بلاده وضعت ”بدائل استراتيجية“ في حال إغلاق مضيق هرمز.

وقال رئيس الوزراء العراقي: إنه ”من المهم العمل مع إقليم شمال العراق وتركيا لإيجاد طرق بديلة لتصدير نفط العراق“.

وأضاف: ”وضعنا بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز“، دون مزيد من التفاصيل.

وشدد عبد المهدي على أن ”تعدد منافذ تصدير النفط مشروع استراتيجي، ولدينا عمل بهذا الشأن“.

وتصاعدت مؤخرًا لهجة التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، وأرسلت الأخيرة حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“ وقاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط، بدعوى وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.