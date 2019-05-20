”نوبل إنرجي“ الأمريكية تبحث التوسع في مشروعات الغاز بمصر

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، وفدًا من شركة ”نوبل إنرجي“ الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي؛ لمناقشة توسع الشركة في عملياتها الجارية بالسوق المصرية.

وأشار بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إلى أنّ اللقاء تناول تطوير أنشطة شركة ”نوبل إنرجي“ في مصر، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية للبلاد، والتي تشهد عمليات اكتشاف متواصلة خلال السنوات الماضية.

وقال ديفيد ستوفر رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية، إن مصر في مقدمة الدول التي ستقوم الشركة بتطوير الاستثمار فيها، بالنظر إلى الفرص الواعدة لقطاع الطاقة لامتلاك مصر المقومات اللازمة، بما فيها الموقع الجغرافي، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ومشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.

وذكر البيان الرئاسي أنّ السيسي وجّه بتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال الشركة الأمريكية؛ بهدف تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

يشار إلى أنّ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ قرابة 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، فيما اكتشفت شركة ”إيني“ الإيطالية حقل ظهر في عام 2015، الذي تشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر الماضي، كما أوقفت مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بفضل الزيادة الكبيرة في عمليات الإنتاج المحلي.

وفي يناير الماضي، أعلنت كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين من القاهرة، إنشاء ما يُعرف بـ“منتدى غاز شرق المتوسط“؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل لما تضمه منطقة شرق المتوسط من اكتشافات للغاز واحتياطيات كبيرة وبنية تحتية متميزة لتجارة وتداول الغاز وتصديره.

وعقدت مصر آمالًا عريضة على المنتدى في أعقاب نجاحها خلال الأعوام الثلاثة الماضية في عمل اكتشافات غاز جديدة واتفاقات بالبحر المتوسط من شأنها تحويلها إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.