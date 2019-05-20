أسعار النفط تصعد لذروتها في 3 أسابيع بدعم اتفاق خفض الإنتاج

صعدت عقود النفط الآجلة إلى ذروتها في 3 أسابيع، يوم الاثنين، مدعومة بتصريحات قادة ”أوبك +“ عن نيتهم عدم تقليص خفض إنتاج النفط، وارتفاع تخمة المخزونات.

والأحد، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن مخزونات النفط الخام العالمية تواصل ارتفاعها، على الرغم من اتفاق خفض الإنتاج، مؤكدًا أن سوق النفط ”لا ترغب في رؤية مخزونات كبيرة“.

واجتمعت أمس اللجنة الوزارية لـ“أوبك +“ المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، بقيادة روسيا، في مدينة جدة السعودية، لبحث تطورات أسواق النفط.

وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.37% أو 99 سنتًا، إلى 73.20 دولار للبرميل.

وبنسبة 1.3% أو 81 سنتًا، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يوليو/ تموز إلى 63.75 دولار للبرميل.

وبدأت ”أوبك+“، تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

ودعا وزير الطاقة السعودي أمس، إلى ضرورة ”أن يشارك الجميع في اتفاقية خفض الإنتاج، وألا يبقى الالتزام مقتصرًا على البعض“.

وبحسب بيانات (أوبك)، تراجع إنتاج السعودية بنحو 510 آلاف برميل يوميًا في الشهور الأربعة الأولى من 2019، إلى 9.807 ملايين برميل يوميًا، مقابل 10.317 ملايين برميل يوميًا كمتوسط إنتاج في 2018.