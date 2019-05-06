أوكرانيا: بدء ضخ نفط روسي نظيف من روسيا البيضاء‎

قالت شركة تشغيل خطوط الأنابيب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، إن نفطًا روسيًا نظيفًا بدأ يتدفق من روسيا البيضاء صوب أوكرانيا، وإنها مستعدة لاستئناف الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي إثر توقف بسبب خام ملوث.

وكانت تدفقات خط الأنابيب ”دروجبا“ توقفت أواخر أبريل/ نيسان بسبب تلوث الخام، مما أحدث صدمات في أسواق النفط العالمية، وأضر بصورة روسيا كمورد طاقة يعتمد عليه.

ويمر الفرع الجنوبي لخط الأنابيب دروجبا من روسيا البيضاء وعبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك. ولم يتضح حتى الآن إن كانت الإمدادات النظيفة تُضخ أيضًا عبر الفرع الجنوبي، الواصل مباشرة بين روسيا البيضاء وبولندا وألمانيا.

وقالت شركة خطوط الأنابيب الأوكرانية: ”بدأ ضخ النفط بجودة تتماشى مع المعايير، في شبكة خطوط أنابيب دروجبا باتجاه أوكرانيا ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي.“

ولم ترد شركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط أنابيب النفط الروسية حتى الآن على طلب للتعليق.

وكانت وزارة الطاقة الروسية قالت يوم السبت: إن نفطًا روسيًا نظيفًا وصل إلى مركز موزير في جنوب شرق روسيا البيضاء، حيث يتفرع خط الأنابيب دروجبا إلى خطين شمالي وجنوبي.

لكن مصادر في شركة النفط الوطنية بروسيا البيضاء وفي القطاع التجاري قالت في وقت سابق اليوم: إن مينسك لا تعلم متى سيستأنف ضخ النفط الروسي النظيف. وتسيطر شركة محلية على الجزء الذي يمر عبر أراضي روسيا البيضاء من خط الأنابيب.

وقال متعاملون ومصادر بالقطاع: إن النفط النظيف محتجز وراء ملايين البراميل من الخام الملوث في شبكة خط الأنابيب، وإنه لا توجد خطة واضحة حتى الآن لتصريف الإمدادات الملوثة.

ينقل خط الأنابيب دروجبا (الصداقة) الذي يرجع إلى الحقبة السوفيتية حوالي مليون برميل يوميًا من الخام في الظروف العادية، أي ما يعادل نحو واحد بالمئة من حجم تجارة النفط العالمية.

وتوقف النقل عبر خط الأنابيب بسبب مستويات عالية من الكلوريد الحيوي، وهو مركب كيميائي يستخدم لتعزيز استخراج النفط عن طريق تنظيف الآبار وتسريع تدفق الخام.