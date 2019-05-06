حريق بخط أنابيب روسي لنقل الغاز في ”الأورال“

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قالت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر لم تسمها في خدمات الطوارئ، إن ”حريقًا شب في خط أنابيب رئيسي لنقل الغاز في منطقة الأورال الروسية“. وأحجمت شركة ”جازبروم“ الروسية لإنتاج الغاز عن التعليق حتى الآن.