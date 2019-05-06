بعد وقف إطلاق النار.. إسرائيل تعيد العمل بحقل غاز قبالة سواحل غزة

أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الاثنين، تعليمات بإعادة العمل في حقل الغاز البحري ”تمار“، بعد يوم واحد من وقف العمل فيه، إثر التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقالت صحيفة ”ذي ماركر“ الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية ”إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أصدر تعليماته للتحالف الذي يضم شركة نوبل إنرجي الأمريكية، وديليك دريلينغ الإسرائيلية، بالاستعداد للعودة للعمل في الحقل“.

ويقع حقل الغاز في البحر المتوسط، على بعد 30 كيلومترًا قبالة شواطئ قطاع غزة، أي ضمن نطاق صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وكان ”شتاينتس“ أصدر، مساء الأحد، تعليمات بوقف إمدادات الغاز من حقل ”تمار“ وأعلن حالة الطوارئ لمدة أسبوع في صناعة الغاز، لضمان عدم حدوث انقطاعات في توليد الكهرباء بالمحطات التي تستخدم الغاز لتشغيلها.

وجاء القرار بوقف العمل خوفًا من تعرض منصة الغاز لصواريخ المقاومة الفلسطينية، لذلك تقرر وقف تشغيلها، لأن تعرضها لقصف صاروخي وهي مفرغة من الغاز سيؤدي إلى أضرار قابلة للإصلاح بسرعة.

لكن في حالة إصابتها وهي في وضعها التشغيلي، فقد يؤدي انفجار الغاز إلى دمار يوقف عملها بشكل تام.

وشهد قطاغ غزة منذ السبت الماضي تصعيدًا عسكريًا، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأفادت قناة ”الأقصى“ الفضائية بأن العدوان الإسرائيلي على القطاع توقف منذ الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار، فجر اليوم الاثنين.