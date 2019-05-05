إسرائيل توقف إدخال الوقود إلى غزة

أعلنت إسرائيل مساء الأحد، وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الميجر جنرال كميل أبو ركن.

وقال أبو ركن: ”متابعة للمباحثات الأمنية التي تمت مساء الأحد، نعلن وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم“.

والسبت، أعلنت السلطات الإسرائيلية، إغلاق معبري ”بيت حانون“ و“كرم أبو سالم“ في القطاع، بحجة إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل، حسب إعلام محلي.

ويشهد القطاع منذ صباح السبت، تصعيدًا عسكريًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، في حين أطلقت الفصائل في غزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوب إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 21 فلسطينيًا بينهم سيدتان وجنيناهما، وطفلة رضيعة، وإصابة 110، بينما قتل 4 إسرائيليين جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية، وأصيب العشرات، معظمهم بالصدمة.