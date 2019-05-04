الخارجية المصرية: قلقون من تحركات تركيا في المياه الإقليمية قبالة قبرص

أعربت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت، عن قلقها من تحركات تركية مرتقبة في البحر الأبيض المتوسط قبالة قبرص.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص“.

وحذر البيان، من ”انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط“، كما أكدت الخارجية المصرية على ”ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه“.

ودخلت مصر وتركيا في صراع من نوع خاص على مدار الشهور الماضية، بعدما أعلن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو عدم اعتراف بلاده باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، واعتزامها التنقيب عن الغاز.

وحققت مصر أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط، حيث وصل الاحتياطي المؤكد من حقل ظهر المعلن عن اكتشافه عام 2015 إلى 30 تريليون قدم مكعب.

ومع إعلان مصر مؤخرًا الدخول في تحالف ”منتدى غاز شرق المتوسط“ بمشاركة إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية على أن يكون مقره العاصمة القاهرة، ظهر الملف وكأن مصر حسمت الصراع فيه.

واعتبر مراقبون، أن توقيع مصر اتفاقات جديدة مع اليونان وقبرص وإسرائيل، إلى جانب الدخول في تحالف ”منتدى غاز شرق المتوسط“، بمثابة ضربة قاضية في الجولة الأولى من الصراع بين مصر وتركيا في هذا الملف.