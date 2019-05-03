النفط يهبط ويتجه لانخفاض أسبوعي وسط تنامي الإنتاج الأمريكي

تراجعت أسعار النفط الجمعة، ممهدة الطريق لانخفاض أسبوعي، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تبدأ زيادة في الإنتاج الأمريكي بالوصول إلى الأسواق العالمية قريبًا.

وفي الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.49 دولار للبرميل، منخفضة 26 سنتًا بما يعادل 0.4 % عن إغلاقها السابق.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتًا أو 0.2 % إلى 61.61 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي بأكثر من 2%، في حين هبط غرب تكساس الوسيط نحو 2.5% منذ بداية الأسبوع، وهو ما سيكون تراجعه الأسبوعي الثاني على التوالي.

وقال ميهير كاباديا المدير التنفيذي لشركة صن جلوبال إنفستمنتس: ”أسعار النفط تراجعت في ظل استمرار تأثير مستويات الإنتاج الأمريكي القياسية“.

وبلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي مستوًى قياسيًا عند 12.3 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، مرتفعًا نحو مليوني برميل يوميًا على مدار العام الأخير. وكسرت صادرات الخام الأمريكية حاجز الثلاثة ملايين برميل يوميًا للمرة الأولى هذا العام، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة.