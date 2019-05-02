جاويش أوغلو: تركيا تواجه مشكلة بقطع إمدادات النفط الإيراني

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، إن بعض المصافي في تركيا تواجه مشكلة بقطع إمدادات النفط الإيراني، لافتًا إلى أنه ”لن تكون هناك إمكانية لاستبدال النفط المستورد من إيران على المدى القصير“.

وطالب أوغلو في تصريحات نقلتها صحيفة ”حريت“ التركية، يوم الخميس، الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرارها وقف الإعفاءات لمستوردي النفط الإيراني والذي دخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الثاني من أيار/مايو.

وأشار إلى أن بعض مصافي تركيا ستواجه مشكلة بقطع إمدادات النفط الإيراني، إذ ”لا يوجد بديل عن المنتجات النفطية الإيرانية، لأنه سيتطلب منا تغيير مصافي البلاد لتتمكن من تكرير نفط آخر غير النفط الإيراني“.

وأضاف: ”لقد قلنا سابقًا أن نفط العراق يمكن أن يحل محل بعض النفط الإيراني، لكن تجدر الإشارة إلى أن خط أنابيب كركوك – تركيا يحتاج إلى إصلاح“.

وألغت أمريكا، الأسبوع الماضي، إعفاءات لثماني دول تستورد النفط الإيراني، من بينها تركيا، وهددت واشنطن بعقوبات ضد الدول التي تواصل شراء النفط من طهران.

وأعلن العراق أنه يعتزم إضافة 250 ألف برميل يوميًا إلى إنتاجه، لسد النقص الحاصل في سوق النفط العالمي، فيما وعدت السعودية والإمارات بسد النقص في النفط نتيجة وقف صادرات النفط الإيرانية.

ومن غير المعروف ما إذا كانت تركيا والصين، اللتان أعلنتا معارضتيهما للعقوبات الأمريكية، ستستمران في شراء النفط من إيران.