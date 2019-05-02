روسيا تتعهد بالحفاظ على مستوى الإنتاج النفطي وفق اتفاق ”أوبك +“

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن بلاده تتعهد بالحفاظ على إنتاج النفط عند المستوى المتفق عليه بموجب اتفاق (أوبك +)، خلال مايو/ أيار الجاري.

يواصل تحالف (أوبك +)، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وذكر نوفاك، في تصريحات أوردتها وكالة ”تاس“ الروسية، أن بلاده حققت مستهدفها بخفض الإنتاج النفطي بمقدار 229 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمستوى أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عند توقيع اتفاق خفض الإنتاج الحالي.

ويقضي اتفاق (أوبك +) أن تخفض روسيا إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميًا.

وبموجب الاتفاق، تعد روسيا هي الدولة الوحيدة المشاركة التي يمكنها خفض الإنتاج تدريجيًا كما كان الحال في 2017؛ وذلك نظرًا للظروف التكنولوجية والمناخية.

ومن المقرر أن تشهد جدة السعودية، اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ (أوبك +)، في 19 مايو/ أيار الجاري؛ لمناقشة مصير الاتفاق.