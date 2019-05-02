تراجع أسعار النفط بضغط صعود مخزونات الخام الأمريكية‎

تراجعت أسعار النفط الآجلة في تعاملات اليوم الخميس، تحت ضغط بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت بـ 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 26 أبريل/ نيسان الماضي، إلى 470.6 مليون برميل.

وبحلول الساعة (06:07 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.44 بالمائة أو 32 سنتًا إلى 71.86 دولار للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.42 بالمائة أو 27 سنتًا إلى 63.33 دولار للبرميل.

ودفع هدوء التوترات السياسية قليلًا في فنزويلا بعد محاولة انقلابية، نحو انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، إذ ينتج البلد الأمريكي اللاتيني 760 ألف برميل يوميًا، كما تسجل عقود النفط تراجعًا، على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية النفطية على إيران ودخولها حيز التنفيذ اليوم.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، التي كانت قد حصلت عليها 8 بلدان في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وذلك اعتبارًا من 2 مايو/ أيار 2019.