وزير الطاقة السعودي يؤكد استعداد المملكة لإحلال النفط الإيراني بعد انتهاء الإعفاءات

أبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، أن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكي النفط عن طريق إحلال الإمدادات الإيرانية، بعد أن تنهي الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري النفط من إيران.

وقال الفالح إن اتفاق تنسيق مستويات إنتاج النفط العالمي قد يتقرر تمديده بعد يونيو/ حزيران.

وصرح للوكالة قائلاً: ”سننظر في المخزونات النفطية العالمية، هل هي أعلى أم أقل من المستوى العادي، وسنضبط مستوى الإنتاج وفقًا لذلك. وبناء على ما أراه الآن… أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاق من نوع ما“.