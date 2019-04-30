روحاني يتحدى العقوبات: لدينا 6 طرق لا يعرفها الأمريكيون لتصدير النفط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل تصدير النفط في الأشهر القادمة على الرغم من القرار الأمريكي الذي يقضي بمنع الدول من شراء النفط الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله أمام مجموعة من العمال الإيرانيين، إن ”قرار الولايات المتحدة بعدم تصدير النفط الإيراني قرار خاطئ ولا نسمح بتنفيذه“، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا).

وأضاف: ”سيرون (الأمريكان) في الأشهر المقبلة أننا سنواصل تصدير النفط، ومن الممكن إغلاق طريق ما أمام صادرات النفط الإيرانية، لكن هذا ليس هو الحال.. ولدينا 6 طرق أخرى لا يعرفونها“.

واعتبر أن ”الهدف الأول للأمريكيين هو تقليل عائداتنا من العملات الأجنبية“، مضيفًا أن ”بيع النفط والمكثفات وبعض صناعات النفط والغاز هي المصدر الرئيس دائمًا لدخلنا من العملات الأجنبية“.

ولفت روحاني إلى أن “ الحفاظ على قيمة الريال الإيراني وتأمينه مقابل العملات الأجنبية، أمرممكن إذا استطعنا زيادة وتيرة صرف العملات الأجنبية“.

وفي الأسبوع الماضي، أكد الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية برايان هوكن، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ”حرمت الحكومة الإيرانية من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط“.

وكانت واشنطن أعلنت مؤخرًا عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، وطالبت هذه الدول بوقف وارداتها من طهران تحت طائلة العقوبة.