انخفاض النفط بعد ضغط ترامب على ”أوبك“ لتعويض أثر العقوبات على إيران

انخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين، لتواصل انخفاضًا سجلته يوم الجمعة، أوقف ارتفاعًا امتد لأسابيع، بعد أن طالب الرئيس دونالد ترامب ”أوبك“ بزيادة الإنتاج لتخفيف أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وبحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 48 سنتًا أو 0.7% إلى 71.67 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا أو 0.4% إلى 63.06 دولار.

وتراجع الخامان نحو 3% في الجلسة السابقة.

وقال ترامب يوم الجمعة، إنه طلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تخفض أسعار النفط.

وأبلغ ترامب الصحفيين ”أسعار البنزين ستنزل. تواصلت مع أوبك، وقلت عليكم أن تخفضوا الأسعار. يتعين عليكم خفضها“.

وكتب الرئيس في وقت لاحق على ”تويتر“: ”تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة تدفقات النفط. الجميع موافقون“.

وأطلقت تصريحات ترامب عمليات بيع، مما كبح بشكل مؤقت زيادة نسبتها 40% سجلها النفط منذ بداية العام.

واكتسب الارتفاع قوة دفع في أبريل/ نيسان، بعد أن شدد ترامب العقوبات على إيران، بإنهاء جميع الاستثناءات التي منحها في وقت سابق لمشترين كبار للخام من طهران.

كما تؤدي العقوبات الأمريكية على فنزويلا إلى شح الإمدادات العالمية، في الوقت الذي يتسبب فيه القتال في ليبيا في كبح الإنتاج هناك أيضًا.

ويقول متعاملون، إن تركيز السوق تحول إلى التخفيضات الطوعية للإمدادات التي تقودها ”أوبك“، التي تضم السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم.

وقال بنك ”اى.ان.جي“: ”نرى أن السعودية سترفع الإنتاج في مايو/ أيار، وهو أمر كانوا سيقومون به في كل الأحوال على الأرجح قبل الصيف“.