مؤسسة النفط الليبية: ارتفاع الإيرادات ولكن القتال يهدد الإنتاج

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت، إن الإيرادات ارتفعت لأكثر من 1.5 مليار دولار في مارس آذار، بزيادة 20% عن الشهر السابق، ولكن القتال بين الفصائل المتناحرة يشكل خطرا كبيرا على الإنتاج.

وأضافت المؤسسة في بيان، أن الزيادة والتي بلغت 270 مليون دولار ترجع بصفة أساسية إلى ”رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي يوم 4 مارس 2019، وذلك بعد انتهاء الإغلاق المسلح الذي دام ثلاثة أشهر“.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إن ”القتال حول العاصمة طرابلس، يهدد الإنتاج في المستقبل“، مضيفا ”تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي يهدد منشآت الطاقة الوطنية، وتستنكر المحاولات الجارية الرامية إلى استخدام مرافق المؤسسة ومعداتها لأغراض عسكرية ”.

وأكد صنع الله، أن ”النقص المحتمل في الوقود سيؤثر حتما على حياة السكان المدنيين وسيتسبب في عرقلة عمليات المؤسسة“.

وتابع ”أصدرنا تعليمات إلى الموظفين غير الأساسيين الذين يعيشون ويعملون بالقرب من مناطق الصراع بالبقاء في منازلهم“.