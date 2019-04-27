بوتين: لن نزيد إنتاج النفط فور انتهاء الإعفاءات الأمريكية لإيران

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن موسكو لن تزيد على الفور إنتاجها النفطي، عند انتهاء مهلة الإعفاءات التي منحتها واشنطن لدول مستوردة للنفط الإيراني، في شهر أيار/مايو المقبل.

وقال بوتين للصحفيين على هامش قمة في الصين: ”لدينا اتفاق مع أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) يقضي بالإبقاء على مستوى محدد من الإنتاج، والاتفاق يبقى ساريًا حتى يوليو (تموز) المقبل“.

وفي 22 من شهر نيسان/ أبريل الجاري، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء إعفاءات سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط من طهران، بهدف تحقيق ”صفر صادرات“ للخام الإيراني.

واعتبارًا من مطلع شهر أيار/مايو المقبل، ستواجه هذه الدول، ومن بينها الصين والهند واليابان وإيطاليا، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط من طهران.