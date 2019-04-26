وزارة النفط النيجيرية: نعد مذكرة تفاهم مع السعودية بشأن النفط والغاز

قالت وزارة النفط النيجيرية اليوم الجمعة، إن نيجيريا والسعودية تخططان لإعداد مذكرة تفاهم، بشأن شراكة في النفط والغاز في الأسبوع الأول من مايو أيار.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”الاتفاق قد يمهد الطريق أمام تشييد مصفاة جديدة في نيجيريا، وكذلك استثمارات في الغاز الطبيعي المسال“.

وكان وزير النفط النيجيري ”إيمانويل كاتشيكو“، قد أجرى محادثات مع مسؤولين بقطاع الطاقة في السعودية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت وزارة النفط النيجيرية في تغريدة يوم الأربعاء، إن الوزير إيمانويل كاتشيكو، ناقش خيارات الاستثمار في قطاعي الصناعات الوسطى والمصب مع رئيس أرامكو السعودية.

وتتوسع أرامكو في عمليات المصب مثل التكرير وإنتاج البتروكيماويات، في إطار مسعاها لأن تصبح أكبر شركة طاقة متكاملة في العالم.

وتستورد نيجيريا معظم احتياجاتها من البنزين على الرغم من أنها أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا لأن مصافيها متداعية.