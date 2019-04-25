الفالح: السعودية لا ترى ضرورة لزيادة إنتاجها النفطي ”فورًا“

المصدر: ا ف ب

أكّد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الأربعاء، أن بلاده لا ترى ضرورة لزيادة إنتاجها من النفط ”فورًا“، رغم تشديد العقوبات الأمريكية على إيران والأحداث الجارية في فنزويلا.

وقال الفالح خلال مؤتمر مالي في الرياض، ”المخزون العالمي مستمر بالارتفاع على الرغم مما يجري في فنزويلا وتشديد العقوبات على إيران“، مضيفًا، ”لذا لا أرى ضرورة للقيام بأي شيء فورًا“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر ،الإثنين، إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق ”صادرات صفر“ من الخام في هذا البلد.

واعتبارًا من مطلع أيار/مايو، ستواجه هذه الدول، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وأكد ترامب أن السعودية، حليفة بلاده، ستساعد في التعويض بسهولة عن أي نقص في إمدادات النفط بسبب قراره تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وكتب في تغريدة، ”السعودية وغيرها من دول ”أوبك“ (منظمة الدول المصدرة للنفط) ستعوض، بل وستزيد، الفارق في تدفق النفط الناجم عن فرضنا الآن عقوبات كاملة على النفط الإيراني“.

بدوره، أعلن البيت الأبيض أن ”الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي 3 من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مع أصدقائنا وحلفائنا، تلتزم تأمين ما يكفي من الإمدادات لأسواق النفط العالمية“.

وبعيد صدور القرار الأمريكي، صرح وزير الطاقة السعودي أن الرياض ملتزمة ضمان ”توازن“ سوق النفط العالمية.

والأربعاء، قال الفالح: ”لن نترك زبائننا يعانون للحصول على النفط“، معتبرًا أن الدول التي تتطلع لمصدر جديد لتعويض النفط الايراني ”تعرف بمن تتّصل.