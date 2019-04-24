”الكهرباء العراقية“ تعلن استثناءها من العقوبات على إيران‎

قالت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، إنها مستثناة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، واستمرار تدفق الغاز المستورد من إيران لتغذية المحطات الإنتاجية بالبلاد، وشراء 1200 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

ونقلت صحيفة ”الصباح“ الحكومية، عن مصدر لم تسمه في الوزارة، إن إنهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على إيران لا تشمل وزارة الكهرباء، وإنما تشمل بعض الدول التي تشتري النفط الخام من طهران.

ويوم الإثنين، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 أيار/مايو المقبل، لـ 8 دول حصلت عليها في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

في سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إن العراق ”يستورد حاليًا (من إيران) ما يقارب 28 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، والتي تغذي عددًا من محطات توليد الكهرباء ما يقارب من 2800 ميغاواط“.

وأضاف: ”من المؤمل أن ترتفع الكميات بداية حزيران / يونيو المقبل، إلى 35 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، لترتفع الطاقة المنتجة إلى 3500 ميغاواط“.

ونوه إلى استمرار الجانب الإيراني بتجهيز العراق بـ1200 ميغاواط من الكهرباء يوميًا، والتي تغذي المنظومة الوطنية.

ولفت ”المدرس“ إلى أن إجمالي كمية الطاقة التي تستوردها بلاده من إيران تبلغ 4700 ميغاواط، مما يسهم عن التخفيف عن الكاهل العراقي في فصل الصيف.

وقال إن هدف الوزارة توفير 8 آلاف ميغاواط ليكون حجم الطاقة هذا الصيف الأعلى في تاريخ العراق.