كوريا الجنوبية ترسل وفدًا إلى أمريكا لبحث إنهاء الإعفاءات من عقوبات إيران

قال مسؤولان حكوميان في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، إن وفدًا من البلاد سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع على أقرب تقدير؛ لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها إنهاء جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران.

وكوريا الجنوبية مشترٍ رئيس للنفط الإيراني، وكانت ضمن سبع دول حصلت على إعفاءات من العقوبات الأمريكية أواخر العام الماضي.

وسمحت الإعفاءات لكوريا الجنوبية بشراء كميات محدودة من النفط الإيراني، خاصة المكثفات، وهو نوع خفيف للغاية من النفط الخام يستخدم في صناعة المنتجات البتروكيماوية.

وقالت وزارة الخارجية أمس الإثنين، إن سول ستبذل كل ما بوسعها لتوضيح موقفها حتى الموعد النهائي المقرر الشهر المقبل بعدما قالت واشنطن، إنها لن تمنح أي إعفاءات على واردات النفط الإيراني بعد أول أيار/ مايو.

وأكد المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الوفد الذي سيقوده نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية يون كانغ-هيون سيطلب المزيد من التفاصيل عن القرار الأمريكي.

وأوضح أحد المسؤولين ”أمامنا بعض الوقت حتى الموعد النهائي في أيار/ مايو، ونعتزم محاولة معرفة ما إذا كان يمكن إقناع الحكومة الأمريكية بتمديد الإعفاءات“.

واجتمع مسؤولون من وزارة التجارة مع منتجين للبتروكيماويات في سول اليوم الثلاثاء، لتقدير حجم الأثر المحتمل للقرار الأمريكي وإيجاد سبل للحد من أثره عن طريق جلب النفط من أماكن أخرى.