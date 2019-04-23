دراسة: 961 مليار دولار استثمارات الطاقة بالشرق الأوسط

قدرت دراسة رسمية عربية، حجم استثمارات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، بحوالي 961 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، أكثرها سيتم ضخها بالسعودية ودول الخليج الأخرى.

وأشارت الدراسة، التي أصدرتها المؤسسة ”العربية للاستثمارات البترولية“ (ابيكورب)، التابعة لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول ”أوابك“، الثلاثاء، إلى أن ”الاستثمارات في قطاع الكهرباء ستبلغ نحو 348 مليار دولار، في حين يقدّر حجم الاستثمار في قطاع النفط والتكرير حوالي 304 مليارات دولار في تلك الفترة“.

وأفادت الدراسة بأن ”حجم الإنفاق على مشاريع الغاز وقطاع البتروكيماويات، يقدر بـ186 مليار دولار و123 مليار دولار على التوالي“، لافتة إلى أنه ”لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي هي المحرك الرئيس للاستثمارات في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في مجالي النفط والغاز، ومن المتوقع أن تبلغ استثماراتها ما بين 60 مليارًا و70 مليار دولار في قطاع الطاقة سنويًا خلال تلك الفترة“.

وبالنسبة لمشاريع توسعة طاقة إنتاج النفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقعت ”أبيكورب“ ومقرها في الدمام بالسعودية أن ”ترتفع من نحو 37 مليار دولار عام 2018 إلى حوالي 40 مليار دولار عام 2019 ، قبل أن تتراجع إلى نحو 38 مليار دولار سنويًا حتى عام 2022، وأن معظم الاستثمارات سيتم ضخها في دول الخليج“.