تركيا تعارض إنهاء الإعفاءات الأمريكية لشراء النفط الإيراني

المصدر: ا ف ب

أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، أنها لن تحترم العقوبات المفروضة على واردات النفط من إيران، بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البدء بإنهاء الإعفاءات لمشتري النفط من الجمهورية الإسلامية.

وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده ”لا تقبل العقوبات الأحادية الجانب ولا الإملاءات المتعلقة بطبيعة العلاقات التي نقيمها مع جيراننا“.

وحذر تشاوش أوغلو من أن خطوة الولايات المتحدة لإنهاء الإعفاءات ”لن تخدم السلام والاستقرار الإقليميين“.

وقرر ترامب إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق ”صادرات صفر“ من الخام في هذا البلد.

واعتبارًا من مطلع أيار/مايو، ستواجه هذه الدول، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران وعلى كل الدول التي لا تلتزم بها، بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والذي وقع في 2015.

ويشدد وزير الخارجية مايك بومبيو على أن الولايات المتحدة ستعاقب الدول التي تشتري النفط الإيراني بعد الثاني من أيار/مايو، دون أن يوضح نطاق العقوبات.

ومن الدول التي ستتأثر بالقرار الأمريكي أكثر من غيرها الصين وتركيا، أما البلدان الأخرى، اليونان وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، فقد خفضت بالفعل مشترياتها من إيران بشكل كبير.