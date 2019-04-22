خالد الفالح: السعودية ستعمل على ضمان توافر إمدادات النفط

أعلنت السعودية اليوم الإثنين، أنها ستنسق مع منتجي النفط الآخرين بما يكفل إمدادات نفطية كافية وسوقًا متوازنة، وذلك بعد الإعلان الأمريكي عن إنهاء إعفاءات منحتها لمشترين للنفط الإيراني.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان، إن ”المملكة ستنسق مع منتجي النفط بما يكفل إتاحة إمدادات كافية للمستهلكين، بينما تضمن عدم اختلال توازن سوق الخام العالمية“.

وأكد البيان، أن ”السعودية تراقب عن كثب التطورات في سوق النفط بعد البيان الصادر عن الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة، بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط من إيران“.