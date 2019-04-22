أمريكا تعلن وقف إعفاءات استيراد النفط الإيراني

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية عندما يحل أجلها في مايو/ أيار.

وأضاف البيان أن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تمامًا مع ”حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي“.

وتابع أن ”الولايات المتحدة والسعودية والإمارات اتفقت على التحرك في الوقت المناسب بما يكفل تلبية الطلب العالمي مع حجب النفط الإيراني عن السوق بشكل كامل“.

وقال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إنه ”يعتقد أن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التعامل مع قرار الولايات المتحدة إلزام مشتري النفط الإيراني بإنهاء الواردات أو مواجهة عقوبات“.

وأضاف هاسيت في مقابلة مع ”سي.ان.بي.سي“: ”أعتقد أن أسواق النفط العالمية مؤهلة للتعامل مع هذا“.