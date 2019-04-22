مصدر: أمريكا ستفشل في وقف صادرات نفط إيران

نقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ شبه الرسمية، اليوم الإثنين، عن مصدر لم تسمه بوزارة النفط الإيرانية، قوله إن الولايات المتحدة ستبوء بالفشل في قطع صادرات بلاده من النفط، حتى إذا أنهت واشنطن الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام من طهران.

ونقلت ”تسنيم“ عن المصدر ”المطلع“ قوله: ”استمرت الإعفاءات أم لم تستمر، فإن صادرات نفط إيران لن تكون صفرًا في أي حال، إلا أن تقرر السلطات الإيرانية وقف صادرات النفط… وهذا غير وارد حاليًا“.

وكان مصدر مطلع قال لـ ”رويترز“، إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة اليوم، أن على مشتري النفط الإيراني وقف الواردات على وجه السرعة أو مواجهة عقوبات، مما أوقد شرارة قفزة ثلاثة بالمائة في أسعار الخام، لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام.