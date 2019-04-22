العراق: لن نتخذ قرارًا فرديًّا بشأن زيادة إنتاج النفط

قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن بلده ملتزم بتخفيضات المعروض العالمي التي تباشرها ”أوبك“ وحلفاؤها، مشددًا على أن أي قرار لزيادة الإنتاج أو خفضه يجب أن تتخذه ”أوبك“ على نحو جماعي.

جاء ذلك في تصريح من المتحدث عاصم جهاد حول ما إذا كان العراق مستعدًا لزيادة إنتاجه لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط الإيراني.

وأضاف جهاد: ”لا يتخذ العراق قرارًا فرديًّا لتعويض النقص الحاصل في السوق النفطية لأي سبب كان“.

وكان مصدر مطلع قال لـ“رويترز“ إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة اليوم أن على مشتري النفط الإيراني وقف الواردات على وجه السرعة أو مواجهة عقوبات؛ ما أوقدَ شرارة قفزة 3% في أسعار الخام لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام.