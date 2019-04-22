أسعار النفط تقفز مع توقع إنهاء الإعفاءات الأمريكية على نفط إيران

قفزت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن بدا أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن إلزام جميع مشتري النفط الإيراني بإنهاء وارداتهم منه أو الخضوع لعقوبات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3% إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن تتراجع إلى 73.63 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 06:04 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 2.3 % عن آخر إغلاق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.9 % إلى 65.87 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ الـ31 من أكتوبر/ تشرين الأول. وبحلول الساعة الـ05:44 بتوقيت غرينتش، بلغ السعر 65.50 دولار للبرميل بارتفاع 2.3 % عن التسوية السابقة.

وأفادت أنباء كانت ”واشنطن بوست“ أول من نشرها أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تستعد للإعلان اليوم عن أن المشترين الحاليين للنفط الإيراني لن ينالوا مزيدًا من الإعفاءات من العقوبات.

وقال كاتب بالصحيفة، نقلًا عن مسؤولين اثنين بالخارجية الأمريكية لم يسمهما، إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعلن ”أنه اعتبارًا من الثاني من مايو/أيار لن تمنح وزارة الخارجية الأمريكية مزيدًا من الإعفاءات من العقوبات لأي دولة تستورد الخام أو المكثفات من إيران“.

وأكد مصدر مطلع لرويترز صحة التقرير، لكنَّ متحدثًا باسم الخارجية الأمريكية رفض التعليق.