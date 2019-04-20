مصر تنتهي من المسار الجديد للربط الكهربائي مع السعودية‎

أعلنت ”صباح مشالي“، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الانتهاء من تسلم المسار الجديد لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية، وذلك بعد تعديل المسار الرئيسي لتنفيذ مشروع ”نيوم“ السعودي وفق الدراسات الفنية للمشروع.

وقالت مشالي في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إنه تم اختيار استشاري عالمي يتولى القيام بالدراسات الخاصة بعد تعديل مسارات خطوط الكهرباء ونقطة هبوط الكابلات.

ونفت وجود أي قرار لإلغاء المشروع وأنه لم يحدث أي تأخير في التنفيذ، وجار التنسيق مع المسؤولين السعوديين بهذا الشأن خلال الاجتماع السنوي لبحث التعاون بين البلدين، والمقرر انعقاده خلال الأسبوع المقبل في السعودية.

يذكر أن مصر والسعودية اتفقتا على مشروع للربط الكهربائي بخط له قدرة 3 آلاف ميغاوات، وتم طرح مناقصات له وتلقي مصر عروضًا للتنفيذ، وتم عمل مراجعات لهذا الموضوع، ولكن المشروع توقف خلال العام الماضي.