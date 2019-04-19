روسيا: أمريكا تتدخل بشكل صارخ في مشروع ”نورد ستريم 2“ للغاز

اتهم سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بالتدخل الصارخ في مشروع خط أنابيب ”نورد ستريم 2“ الروسي للغاز.

وقال لافروف: ”التدخل في عملية تأسيس مشروع (نورد ستريم 2) ببساطة صارخ، فعلى سبيل المثال انظروا إلى التصريحات العلنية المتكررة الصادرة عن السفير الأمريكي إلى برلين، التي تطالب ببساطة الحكومة الألمانية بتغيير موقفها والتصرف ضد مصالحها الخاصة“.

وتقود شركة الطاقة الحكومية الروسية ”غازبروم“ مشروع ”نورد ستريم 2″، الذي يهدف إلى ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يمر عبر بحر البلطيق، ويواجه المشروع معارضة شديدة من الولايات المتحدة.