صادرات نفط أذربيجان عبر خط ”بي.تي.سي“ تنخفض 1.4% في الربع الأول من 2019

قالت لجنة الدولة للإحصاءات، اليوم الخميس، إن صادرات أذربيجان من النفط الخام عبر خط أنابيب“بي.تي.سي“ الذي يمر في أراضي جورجيا وتركيا انخفضت 1.4 % على أساس سنوي، في الربع الأول من 2019 إلى 8.15 مليون طن.

ويستخدم خط أنابيب ”بي.تي.سي“ لتصدير النفط من حقول أذري وشيراج وجونيشلي التي تشغلها شركة ”بي.بي“ البريطانية.

وبلغ إجمالي صادرات أذربيجان من النفط الخام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حوالي عشرة ملايين طن، منها 81.5 % عبر خط الأنابيب ”بي.تي.سي“.

وتصدر أذربيجان النفط أيضًا عبر روسيا من خلال خط أنابيب ”باكو-نوفوروسيسك“، وعبر جورجيا بواسطة السكك الحديدية وخط أنابيب ”باكو-سوبسا“.

وارتفعت صادرات نفط أذربيجان عبر خط الأنابيب ”بي.تي.سي“ 0.2 % في 2018 إلى 33.827 مليون طن.

وبلغ مجمل صادرات نفط أذربيجان العام الماضي 41.49 مليون طن، جرى تصدير 81.5% منها عبر خط الأنابيب ”بي.تي.سي“.